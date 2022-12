Coupe du monde 2022: Yassine Bounou, la discrétion et l’efficacité d’un gardien de but

Portrait

Yassine Bounou, un des héros de la qualification du Maroc pour les quarts de finale, ne fait pas partie des gardiens les plus médiatisés en Europe. Pourtant, le portier marocain, qui garde les cages du FC Séville, a largement les arguments pour être sur le devant de la scène.

De notre envoyé spécial au Qatar,

Longtemps, le peuple marocain se souviendra de lui, de son visage juvénile, de son sourire. Et surtout de cette discrétion, qui fait souvent la marque de fabrique des grands.

Avec son mètre quatre-vingt-onze, Yassine Bounou, 31 ans, est entré dans l’histoire du foot marocain un mardi 6 décembre 2022. Date à laquelle il a arrêté deux tirs au but face à l’Espagne et envoyé les Lions de l’Atlas en quarts de finale, pour la première fois depuis leur première participation à une Coupe du monde. En cours de partie, « Bono » a aussi boxé deux coups francs piégeux de Dani Olmo (55e, 90e+5).

« C’est un top gardien »

« On a joué avec nos armes, et nos joueurs avaient envie d’un exploit. Ce n’est pas facile de rester concentré pendant 120 minutes, face à une équipe espagnole qui domine bien le ballon, qui a la possession », racontait-il devant une nuée de micros. « Les tirs au but, c’est aussi un peu de chance », glissait-il aussi avec une humilité déconcertante.

« C’est un top gardien. Il maîtrise les face-à-face, il va vite au sol, il a un super jeu au pied et aérien aussi. Surtout, il a du sang froid. Je ne suis pas étonné de ce qu’il fait. S’il avait été le gardien de la Belgique ou de l’Angleterre, ce serait une star. Mais le Maroc n’est pas la nation la plus suivie », nous confie Christophe Revel, entraîneur des gardiens du Stade Brestois, qui a officié plusieurs mois avec le Maroc, sous l’ère Vahid Halilhodzic.

« Oui, il fait partie des meilleurs gardiens de cette compétition. Je le connaissais déjà, et c’est le bon côté de la Coupe du monde de mettre en valeur des joueurs qui ont du talent, mais qui évoluent dans des clubs moins prestigieux que d’autres », commente Hugo Lloris, portier de l’équipe de France et champion du monde en 2018.

Il débarque à Séville en 2019

Né au Canada en 1991, Yassine Bounou regagne le royaume chérifien peu de temps après. Il sera formé au Wydad Casablanca, qu’il quittera pour l’Espagne. Mais à l’Atlético de Madrid, Thibaut Courtois, puis Jan Oblak, lui barrent la route. Il ne sera jamais titulaire. Il choisit alors la D2 espagnole, tout d’abord au Real Saragosse puis au FC Girona.

Ensuite, il débarque à Séville en 2019 comme second gardien. Bonne pioche, le titulaire se blesse, on lui donne sa chance et il s'en empare. En 2020, il remporte la Ligue Europa.

Cette année, Yassine Bounou a remporté le Trophée Zamora, qui récompense le meilleur gardien d’Espagne, devant le Madrilène Thibaut Courtois. Un présage ? Si le Belge est déjà rentré chez lui, « Bono » profite encore de la chaleur de son public au Qatar.

« S’il ne sourit pas, c’est qu’il y a un problème »

« J’ai eu la chance de le voir l’année dernière quand on a joué la Ligue des champions avec Lille face à Séville, se souvient Christophe Revel. Il m’a salué en souriant. D’ailleurs, s’il ne sourit pas, c’est qu’il y a un problème. Si Séville est une belle équipe en Espagne, tout le monde ne suit pas les résultats du club andalou. On est plus focalisé sur le Barça, le Real ou l’Atlético. C'est dommage. »

Car pour Christophe Revel : « Bono » est l’homme fort du vestiaire de Séville. « Nous les experts, on sait que c’est un des meilleurs gardiens en Europe. Il est exemplaire dans son investissement dans la vie du groupe. C’est un leader par son exemplarité et sa sérénité. Il n’a pas besoin de crier, ou de monter sur une table pour qu’on l’écoute », assure Christophe Revel.

Le Maroc, première équipe africaine en quarts de finale depuis le Ghana en 2010, affrontera samedi 10 décembre le Portugal pour une place en demi-finale. « Bono » aura une nouvelle occasion de mettre en valeur toute sa palette de compétences, lui si discret.

