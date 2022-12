Coupe du monde 2022: Azzedine Ounahi, révélation des Lions de l’Atlas

Portrait

Plus jeune titulaire du Maroc, à seulement 22 ans, Azzedine Ounahi a rayonné dans le milieu des « Lions de l'Atlas » lors de l'exploit contre l'Espagne en huitièmes de finale. Il a récidivé lors du quart de finale face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Le voilà prêt à affronter la France de Kylian Mbappé.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial au Qatar,

« Mon Dieu, mais d'où sort ce gars ? », s’était interrogé le sélectionneur espagnol Luis Enrique à propos de Azzedine Ounahi. « Quel joueur adverse m'a impressionné ? J'ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me souviens plus de son nom, j'en suis désolé... », avait déclaré l'ancien entraîneur du Barça à un journaliste marocain, en conférence de presse, après la défaite espagnole. Avec peu d’expérience au très haut niveau, Azzedine Ounahi fait déjà l’unanimité.

« Il a une hygiène de vie irréprochable »

Formé à l'Académie Mohammed VI à Rabat, qu'il intègre à l'âge de 15 ans, Ounahi quitte le Maroc et arrive en France, à Strasbourg, en 2018. L’Alsace ne voudra pas de lui, et il rejoint librement l’US Avranches en National, en août 2020. Là, il fait ses débuts en tant que professionnel.

Après une saison en Normandie, Angers le récupère en Ligue 1. « C’est le rêve de tout gamin de venir en Europe pour jouer au foot, nous confie le président d’Angers, Saïd Chabane. Ce garçon a eu une éducation exceptionnelle. J’ai rencontré son père et sa famille à Casablanca et je comprends sa réussite. Il a vraiment été bien entouré ».

Et de poursuivre: « Il a une hygiène de vie irréprochable. Il ira très loin, c’est certain. Je sais que je ne vais pas pouvoir le garder très longtemps. Mais on l’accepte, car nous sommes un club tremplin, qui révèle des joueurs. Tous les jeunes souhaitent rencontrer la France. Et une demi-finale de Coupe du monde, c’est énorme. Qu’il profite de ce grand moment, je lui souhaite le meilleur. »

Azzedine Ounahi serait sur les tablettes du FC Barcelone qui pourrait tenter de l'acheter dès cet hiver. Le club blaugrana serait à la recherche d'un milieu de terrain accessible pour soulager voire concurrencer Gavi et Pedri.

Il a tapé dans l’œil de Vahid Halilhodzic

Au Qatar, malgré son jeune âge, Azzedine Ounahi est dans la peau d’un titulaire. « Il a du coffre, c'est un bon petit, je l'aime bien », a confié son coéquipier Nayef Aguerd. En qualification, il avait déjà montré qu'il n'avait pas peur et pouvait apporter encore plus à l'équipe. Pour le capitaine Romain Saïss, qui a fait ses débuts à Angers, Ounahi a pris confiance de match en match.

Les prestations de Ounahi à Angers avaient tapé dans l’œil de Vahid Halilhodzic, ancien sélectionneur des « Lions de l'Atlas », qui l’avait emmené à la CAN au Cameroun en début d’année. Après avoir joué lors du premier tour, Azzedine Ounahi assistait sur le banc de touche à l'élimination du Maroc en quarts de finale contre l'Égypte. Dix mois plus tard, il épate son monde sur les pelouses du Qatar, pour le premier Mondial dans un pays arabe.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne