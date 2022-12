Coupe du monde 2022: Achraf Hakimi, en mode patron des Lions de l’Atlas

France-Maroc / Demi-finale

Le latéral droit marocain s’affirme comme l’une des pièces maitresses des Lions de l’Atlas au Qatar. Rempart indispensable du Maroc, Achraf Hakimi affronte la France mercredi 14 décembre pour une place en finale.

De notre envoyé spécial au Qatar,

Achraf Hakimi, qui a très vite choisi la sélection marocaine, alors qu’il est né près de Madrid en Espagne, est souvent passé par la case désillusion avec les « Lions de l’Atlas ».

Véritable star au Maroc

Comme lors de cette élimination dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2018 en Russie, ou la sortie en huitième de finale de la CAN 2019 face au Bénin, ou aussi la fin de parcours en quarts de finale de la dernière CAN au Cameroun face à l’Égypte. Mais au Qatar, le Maroc n’a encaissé qu’un seul but en cinq rencontres et le doit en partie au joueur du PSG.

À 24 ans, Achraf Hakimi est une véritable star au Maroc, où les gamins portent volontiers son nom au dos du maillot de la sélection nationale.

Au Qatar, celui qui avait obtenu à deux reprises le prix du Meilleur jeune joueur de l’année par la Confédération africaine de football, forme un duo de rêve avec Hakim Ziyech. L’attaquant a souvent profité des relances et des transitions du latéral droit. À ses éternelles qualités de contre-attaquant, Hakimi a montré au Qatar une très grande discipline défensive.

« Achraf (Hakimi) joue alors qu’il est blessé, ça c’est pas juste un homme, les Marocains doivent lui embrasser la tête tous les jours pour ce qu’il fait pour l’équipe », déclarait Walid Regragui après la victoire face au Canada. Pourtant, l'ami de Mbappé n’a pas encore donné la pleine mesure de son talent dans le club de la capitale.

On l'attend meilleur au PSG

« Il avait fait une première saison de très bon niveau avec le Paris Saint-Germain, commente Damien Degorre, journaliste au quotidien L’Équipe, qui suit le club français depuis plus de dix ans. Il apportait beaucoup de choses à l’attaque. Mais depuis le début de saison, je l’ai senti en dedans. Est-ce que c’est parce qu’il préparait la Coupe du monde ? En club, je le trouve moins dur dans la dimension défensive, il n’a pas vraiment progressé. Pourtant, avec le Maroc, il fait une très bonne Coupe du monde, et c’est l’un des hommes forts de cette sélection. Je vois un joueur plus proche de ce qu’il proposait avec le PSG l’année dernière, que de cette saison ».

C’est en octobre 2016 que le jeune Hakimi débute avec le Maroc, il n’a que 17 ans. Pourtant, celui qui a été formé au Real Madrid aurait pu intégrer sans problème la Roja.

« Hakimi a encore progressé tactiquement »

« Enfin l’étape des quarts de finale est passée, je suis heureux pour le Maroc. Hakimi a encore progressé tactiquement, son tir au but contre l’Espagne lui a donné de la confiance », commente Claude Le Roy, sélectionneur de plusieurs pays africains, dont le Cameroun ou le Sénégal. « Je ne vois pas pourquoi le foot africain ferait des complexes. Je le dis depuis longtemps, l’Afrique peut lutter à armes égales avec les autres continents », ajoute-t-il.

« Ma culture est marocaine. À la maison, on parlait marocain et je regardais les matchs de la sélection avec mon père. Aujourd’hui, je m’y sens bien », avait témoigné Hakimi il y a quelques années dans les colonnes du quotidien espagnol El Pais. Le voilà désormais en demi-finale du Mondial au Qatar, où il aura l’occasion de se frotter à son ami Mbappé.

