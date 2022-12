Coupe du monde 2022: face à la Croatie, le Maroc veut s'offrir un bel épilogue

Craotie-Maroc / Petite finale

Le Maroc affronte la Croatie pour la troisième place du Mondial samedi 17 décembre au Khalifa International Stadium. Si la Croatie, finaliste en 2018, veut terminer une nouvelle fois sur le podium, elle devra cette fois se défaire des Lions de l’Atlas, premiers demi-finalistes africain et arabe de l'histoire de la compétition.

De notre envoyé spécial au Qatar,

Encore un dernier effort pour le Maroc. Après un parcours mémorable avec les Lions de l’Atlas, le sélectionneur Walid Regragui affiche la couleur face à la Croatie de Luka Modric. « Les joueurs savent qu’il reste juste une rencontre avant de quitter le tournoi et ils veulent bien faire. Je n’ai pas besoin de les motiver, ils savent que c’est la Coupe du monde. Ce serait extraordinaire de monter sur la troisième marche », dit l'ancien coach du Wydad Casablanca.

Le Mondial 2022, une expérience de taille pour l’avenir

Face à la France pour la première demi-finale d’une équipe du continent africain, les Lions de l'Atlas ont montré un beau visage, comme depuis le début du Mondial, mais ont buté sur l'efficacité et la discipline des hommes de Didier Deschamps.

Mais ce séjour au Qatar a démontré que la sélection marocaine pourrait largement profiter de cette expérience à l’avenir, alors qu’elle est composée de jeunes joueurs. Depuis les quarts de finale, le Maroc était l'équipe avec la moyenne d'âge la plus basse (26,2 ans).

Une troisième place en guise de récompense

« On tout donné, et on va rentrer à la maison la tête haute. Pour nos supporters, une troisième place serait une récompense, même si on voulait évidemment jouer la finale. Je ne pense pas qu’il y a eu tant de différence entre nous et la France », concède Walid Regragui qui annonce que le capitaine Romain Saïss ne sera pas présent, blessé à la cuisse.

« On est fier de ce que l’on a fait. On ne se rend pas trop compte, on est dans notre bulle. J’espère que c’est le début de quelque chose. Il faut finir troisième », déclarait Saïss après la demi-finale face aux Bleus.

Le Maroc avait entamé son Mondial au Qatar en contrariant les Croates, vice-champions du monde, avec un nul (0-0). « Quand tu regardes Rocky, tu es pour lui parce que c'est celui qui sort d'en bas. On est un peu le Rocky de ce Mondial », avait lâché Walid Regragui, après la qualification historique pour les demi-finales, en éliminant le Portugal de Cristiano Ronaldo.

