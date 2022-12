CAN 2025: l'Algérie officiellement candidate à l'organisation

L'Algérie est officiellement candidate à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2025 retirée à la Guinée, a annoncé vendredi 16 décembre un responsable de la fédération algérienne de football (FAF). « Je suis actuellement au Caire et je viens de déposer officiellement le dossier de candidature de l'Algérie pour la CAN 2025 », a déclaré à la radio publique francophone chaine 3 le porte-parole de la FAF, Salah Bey Aboud. Deux autres dossiers ont été transmis à la CAF: un présenté par le Maroc, et une candidature conjointe du Nigeria et du Bénin, selon la même source. Pour accueillir les rencontres de la CAN 2025, l'Algérie s'appuie sur six stades, avec deux autres en réserve, a précisé le porte-parole de la fédération. La CAF effectuera, entre le 5 et le 25 janvier 2023, des visites d'inspection avant l'annonce prévue le 10 février 2023 du pays hôte du tournoi.