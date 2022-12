Coupe du monde 2022: Patrice Motsepe voit une équipe africaine en finale en 2026

À Johannesburg, mercredi 21 décembre, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a félicité les équipes africaines qui ont disputé le Mondial au Qatar, en particulier le Maroc, qui a atteint les demi-finales. Il a également affiché sa confiance quant à une sélection du continent en finale lors de la prochaine édition.

C'est un Patrice Motsepe heureux et très satisfait qui a pris la parole face à la presse mercredi, trois jours après la fin de la Coupe du monde de football et la victoire de l'Argentine contre la France. Le président de la CAF est revenu sur le parcours des cinq sélections africaines qualifiées pour ce 22e Mondial.

Si la Tunisie (groupe D), le Cameroun (groupe G) et le Ghana (groupe H) n'ont pas passé le premier tour, ces trois sélections ont quand même glané chacune une victoire, respectivement contre la France, le Brésil et la Corée du Sud. Le Sénégal, lui, a franchi la phase de groupes (2e du groupe A derrière les Pays-Bas) et s'est incliné en huitièmes de finale face à l'Angleterre.

Enfin, le Maroc a réalisé le plus beau parcours d'une sélection africaine en Coupe du monde en terminant d'abord en tête du groupe F et en atteignant les demi-finales. Les Lions de l'Atlas ont d'abord fait match nul avec la Croatie (0-0) avant de battre la Belgique (2-0), le Canada (2-1), puis l'Espagne en huitièmes de finale (0-0, 3 tirs au but à 0) et le Portugal en quarts (1-0). Seule la France dans le dernier carré (2-0) et la Croatie lors du match pour la troisième place (2-1) ont battu les hommes de Walid Regragui.

« Cet objectif est à portée de main »

« Les 54 pays membres de la CAF sont extrêmement fiers et inspirés par les victoires et les succès des cinq nations qui ont représenté la CAF à la Coupe du monde. Nous sommes particulièrement fiers de la qualification historique du Maroc pour les demi-finales », a déclaré Patrice Motsepe, qui a tenu à exprimer sa « profonde gratitude » aux Lions de l'Atlas et à leur entourage.

Le dirigeant a poursuivi : « Le Maroc a ouvert la porte (...) et je suis convaincu qu'une nation africaine ira plus loin lors de la prochaine Coupe du monde. » « L'objectif principal de la CAF est qu'une nation africaine remporte la Coupe du monde, et cet objectif est à portée de main », insiste Patrice Motsepe.

La 23e édition de la Coupe du monde doit se tenir en juin et juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ce sera le premier Mondial co-organisé par trois pays, et le premier co-organisé depuis la Coupe du monde 2002 au Japon et en Corée du Sud. La compétition sera élargie à 48 participants en phase finale, contre 32 jusqu'à présent. Le continent africain sera davantage représenté : neuf ou dix sélections de la CAF seront qualifiées, contre seulement cinq au Qatar.

