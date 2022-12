Rétro foot africain 2022: Mané au sommet, Hakimi-Ziyech brillants, Salah valeur sûre

RÉTRO

Hakim Ziyech, Sadio Mané, Mohamed Salah et Achraf Hakimi, étoiles du football africain.

Parmi les stars du football africain, quatre ont été particulièrement performants en 2022 : les Marocains Achraf Hakimi et Hakim Ziyech, le Sénégalais Sadio Mané et l'Égyptien Mohamed Salah. Retour sur leurs prouesses réalisées en Premier League, en France, durant la CAN et, bien sûr, pendant la Coupe du monde au Qatar.

Sadio Mané se rappellera longtemps de cette année 2022. Le footballeur sénégalais, passé de Liverpool au Bayern Munich pendant l’été, a vécu la meilleure saison de sa carrière. En janvier-février, il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, premier sacre continental de l'histoire des Lions de la Téranga. Malheureux sur penalty au début de la finale contre l'Égypte, l’attaquant s'est rattrapé en transformant le tir au but qui a donné la victoire au Sénégal. Cerise sur le gâteau : il a également été nommé Meilleur joueur du tournoi.

S’il n’a pas pu participer à la Coupe du monde à cause d’une blessure, Sadio Mané a tout de même été honoré pour sa grosse saison en terminant deuxième du Ballon d’Or 2022, derrière Karim Benzema et devant Kevin De Bruyne. Il s’agit du meilleur résultat pour un joueur africain depuis 1995, quand le trophée avait été gagné par George Weah, actuel président du Liberia.

France Football a aussi attribué à Sadio Mané le prix Socrates, qui récompense les joueurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. Le footballeur du Bayern Munich a en effet financé des projets de développement de son village natal, dans le sud du Sénégal, dont un hôpital.

Achraf Hakimi, à seulement 24 ans, a vécu une très bonne première saison au PSG, avec 4 buts à son actif et une complicité évidente avec Kylian Mbappé. Le joueur, formé au Real Madrid, a brillé deux fois dans la saison avec le maillot de l’équipe nationale marocaine.

D’abord à la CAN, en début d’année : au Cameroun, le défenseur s'est distingué en marquant deux buts sur coup franc, contre le Gabon et le Malawi. Puis, neuf mois après, pendant le Mondial qatari, il a démontré combien il était indispensable, tant dans les phases défensives que dans la construction du jeu.

Sa panenka décisive lors de la victoire aux tirs au but contre l’Espagne, en huitièmes de finale, est la meilleure démonstration du talent et de l’assurance du défenseur droit, qui compte déjà plus de 60 matchs avec les Lions de l'Atlas. Rapide, technique, offensif, il est un symbole du latéral moderne.

Hakim Ziyech a retrouvé la lumière grâce à la Coupe du monde. Le joueur né aux Pays-Bas a vécu une année longtemps poussive. À Chelsea, il n'est pas titulaire et ne dispose que d'un temps de jeu limite. Et il est resté éloigné de la sélection marocaine pendant un bon moment, car banni par Vahid Halilhodzic. L'ailier n'était donc pas de la CAN au Cameroun.

Mais tout a changé fin août, quand Walid Regragui a pris la suite du technicien bosnien sur le banc du Maroc. L'entraîneur a rappelé Hakim Ziyech, qui n'avait plus porté le maillot de l'équipe nationale depuis juin 2021. Regragui, qui a toujours eu des mots bienveillants à l'égard de l'ancien joueur de l'Ajax, n'a pas eu à le regretter.

Cette confiance a été largement récompensée pendant le Mondial avec des prestations de leader sur le terrain et un but signé contre le Canada au premier tour. Avec Sofiane Boufal et Youssef En-Nesyri, Hakim Ziyech a pris une part importante dans le superbe parcours des Lions de l'Atlas. Et désormais, plusieurs grands clubs européens, dont l'AC Milan, sont intéressés par son profil.

Mohamed Salah n’a pas connu la plus grande réussite avec l’Égypte cette année. La Coupe d'Afrique des nations lui est passée sous le nez avec une nouvelle défaite en finale, cette fois face au Sénégal, comme un cruel rappel de l'échec de 2017 contre le Cameroun. Et l'équipe nationale n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde.

Mais avec Liverpool, par contre, le Pharaon a encore été exceptionnel. Mohamed Salah a terminé une nouvelle fois meilleur buteur de Premier League (23 buts), comme en 2018 et 2019. Il a également été élu Meilleur joueur du championnat anglais, par les supporters et par ses pairs. Côté palmarès, l'attaquant a remporté la League Cup, la Cup et le Community Shields avec les Reds, mais pas la Ligue des champions. En finale, le Real Madrid a eu le dernier mot.

À 30 ans, Mohamed Salah continue d'écrire l'histoire à Liverpool, son club depuis 2017. Il est entré dans le Top 10 des meilleurs buteurs des Scousers, et le Top 5 n'est plus très loin. Avec 172 réalisations, l'Égyptien se rapproche de Steven Gerrard et ses 186 buts.

