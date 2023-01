Un programme chargé en 2023 pour le foot africain

Après une année 2022 riche en émotions avec la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun et le Mondial au Qatar, l'agenda du foot africain sera aussi très dense en 2023.

En 2022, Sadio Mané est devenu champion d'Afrique au Cameroun avec le Sénégal et le Maroc s'est offert une demi-finale inédite au Qatar lors de la Coupe du monde. Si les principaux rendez-vous de 2023 resteront au niveau continental pour le foot africain, ils n'en seront pas moins intéressants avec la qualification pour le prochaine Coupe d'Afrique des nations en 2024 en Côte d'Ivoire et pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.

Le Sénégalais Sadio Mané danse pour fêter la victoire de sa sélection en finale de la CAN, le 6 février 2022 au stade d'Olembé au Cameroun. AP - Themba Hadebe

Dès le premier mois de cette nouvelle année, les regards seront braqués vers l’Algérie qui accueille la 8e édition du CHAN, du 13 janvier au 4 février. Le match d'ouverture de la compétition opposera le pays hôte, l'Algérie, à une autre équipe d'Afrique du Nord, la Libye. Pour la première fois, 18 sélections tenteront de succéder au Maroc, qui au passage accueillera la Coupe du monde des clubs de la Fifa du 1er au 11 février 2023.

L’Égypte sera le théâtre de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans du 19 février au 11 mars. En avril, l’Algérie accueillera à nouveau une autre compétition continentale avec la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, du 8 au 30 avril.

En juin, la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans permettra à trois sélections de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Pour la CAN 2023 reportée en janvier - février 2024, la suite des éliminatoires aura lieu du 20 au 28 mars, pour les 3e et 4e journées. La 5e journée est programmée le 12 au 20 juin 2023. La 6e et dernière journée se tiendra 4 au 12 septembre.

