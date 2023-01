Football: l'ancien international camerounais Modeste M'Bami est mort

L’ancien international camerounais Modeste M’Bami, 40 ans, est brutalement décédé ce samedi 7 janvier 2023 au Havre. Le footballeur avait porté entre 2003 et 2009 les maillots du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille. Il avait joué avec les Lions indomptables pendant neuf ans entre 2000 et 2009.

Natif de Yaoundé, Modeste M’Bami a été formé à l’Académie Kadji Sports puis au Dynamo Douala. En France, il démarre sa carrière de professionnel sous le maillot de Sedan, en 2000, où il joue pendant trois saisons. Puis c'est le grand saut dans l’équipe de la capitale, le Paris Saint-Germain, entraîné par Vahid Halilhodzic, avant de rejoindre l'Olympique de Marseille. Avec les Lions Indomptables il gagne l'or au JO de Sydney 2000 en marquant le but décisif de la victoire en quarts de finale contre le Brésil. Huit ans après, il perd la finale de la CAN contre l'Égypte.

Réactions émues de ses anciens coéquipiers

Benjamin Moukandjo, 34 ans, attaquant camerounais joint dans la soirée de samedi par RFI, est bouleversé : « Je viens de l’apprendre. C’est un choc, on perd une icône de notre football. Quand moi je venais d’arriver en équipe nationale, lui il était à la fin de sa carrière. C’était quelqu’un de toujours souriant qui ne se prenait pas la tête, il s’entendait avec tout le monde. On s’était croisé sur des stages. Il était un grand frère pour les plus jeunes. Je n’y crois pas encore, c’est un choc énorme. En 2000 j’étais devant la télé quand il a marqué le but décisif contre le Brésil : c’est un souvenir incroyable, il nous a procuré des émotions incroyables… Marquer ce but-là à ce moment-là c’est super. Mais je me rappelle aussi de ses matchs avec OM Paris et même avec Le Havre. J’espère que le pays entier saura lui rendre hommage».

Stéphane Mbia, 36 ans, connaissait bien Modeste M'Bami. Avec lui il a remporté l'or olympique à Sydney et il a disputé la finale de la CAN en 2008, perdue contre l'Egypte. «J'ai eu Modeste, je l’ai eu au téléphone il n’y a pas longtemps. Il allait bien, il n'avait pas de problème de santé. Ça fait très peur. On s'était croisé à l’OM ensemble. Modeste était aimé par tout le monde, il n’avait pas la langue de bois, il était un bon mec. Il était un ambassadeur du Cameroun à l’étranger».

L'Olympique de Marseille a appris avec une grande tristesse la disparition soudaine de 𝗠𝗼𝗱𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗠'𝗕𝗮𝗺𝗶.



Toutes nos pensées vont à la famille et aux proches de notre ancien olympien 🕊🖤

Modeste M'Bami marque son premier but au PSG dans un match contre Guingamp, mais sa première saison est marquée par une grave blessure à la jambe qui le tient éloigné des terrains plusieurs mois.

Modeste M'Bami en 2004 au Parc des Princes pendant un match PSG-OM. AP - CHRISTOPHE ENA

Après trois saisons, il est transféré à l’Olympique de Marseille. Chez les ennemis jurés des Parisiens, il joue aussi trois saisons à partir de septembre 2006. Dans la cité phocéenne, son emploi sur le terrain est intermittent et dépend beaucoup des blessures des titulaires.

En sa mémoire,un Petit but de modeste M'bami sous le maillot Olympien

Buteur décisif aux JO de Sydney

Il quitte la France en 2009 pour s’engager à l’UD Almeria, en Espagne, où il restera aussi trois saisons. Puis Modeste M’Bami continue à bourlinguer vers des destinations lointaines : la Chine, l’Arabie saoudite, la Colombie. En 2014, il revient en France, au Havre, où il termine sa carrière professionnelle en 2016.

Avec la sélection camerounaise, Modeste M’Bami remporte une victoire fracassante aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Les Lions indomptables s'imposent en finale lors d'un match fou. Menés 2-0 à la pause, ils reviennent à 2-2 pour finalement l'emporter aux tirs au but. Modeste M’Bami s'était notamment illustré dans la compétition en inscrivant un but aussi spectaculaire que décisif pour éliminer le Brésil de Ronaldinho en quarts de finale.

De retour au Cameroun avec la médaille d’or autour du cou, M’Bami avait alors reçu le titre de Chevalier de l’Ordre. Il n’avait alors même pas 18 ans.

Le @PSG_inside est en deuil. Modeste Mbami vient de nous quitter, à l'âge de 40 ans, après avoir succombé à une crise cardiaque.

