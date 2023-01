CAN U17: La RDC déclare forfait

Texte par : RFI Suivre

La Fédération congolaise de football (Fecofa) a annoncé le forfait de la RDC pour le tournoi UNIFFAC U17, qualificatif pour la CAN U17, qui a lieu du 12 au 24 janvier 2023 au Cameroun. La Fecofa justifie son retrait notamment à cause des cas massifs de fraude sur l’âge. « À la suite de ces tests, sur la liste de 40 joueurs soumis, 15 seulement ont été validés et 25 écartés », écrit l'instance dans un courrier adressé aux organisateurs.