Football: en Algérie, le 7e édition du CHAN ne devrait pas manquer d’enjeux

Le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), qui souffre toujours d’un déficit de popularité, comparé à la CAN, espère profiter (du 13 janvier au 6 février) de l’engouement des supporters algériens pour mieux s’exposer. Le pays organisateur, lui, veut le trophée et compte montrer, à travers cette compétition, qu’elle est déjà prête à accueillir la CAN 2025.

Près de 14 ans d’existence, une septième édition qui va démarrer ce vendredi 13 janvier, et toujours ce sentiment que le CHAN n’a pas encore totalement trouvé sa place dans le football africain. Malgré les efforts de la CAF et l’adhésion de plusieurs de pays, la compétition a toujours du mal à susciter un engouement populaire durable. La faute certainement à une « grande sœur », la CAN, qui se déroule de façon tellement rapprochée, que les suiveurs n’ont pas le temps de se laisser séduire par un autre tournoi. Toujours est-il que le CHAN avance dans l’incertitude et suscite aujourd’hui des questionnements à la veille de son démarrage.

À l’heure actuelle en effet, on ne sait toujours pas où et quand aura lieu la prochaine édition… En 2024 ? 2025 ? ou 2026 ? Cela illustre bien l’état de réflexion de la CAF au sujet de l’avenir sa compétition. Cette CAN locale, au rabais pour certains, inutile pour d’autres, donne l’impression de vivre ses dernières heures. Qu’est-ce qui pourrait la maintenir en vie ? Un beau tournoi, des belles révélations, du spectacle avec une belle adhésion populaire. Pour cela, l’Algérie, avec ses supporters passionnés, est peut-être le terrain idéal pour redonner du tonus au CHAN.

Algérie, le CHAN 2023 pour la CAN 2025

L’enjeu de cette organisation pour l’Algérie, 23 ans après la CAN 90, est forcément lié avec la CAN 2025 dont l’organisation a été retirée à la Guinée. L’Algérie s’est positionnée pour abriter cette édition 2025. Et a tout intérêt à ce que le CHAN soit une réussite. Le tournoi serait ainsi un ballon d’essai comme l’a été le CHAN 2021 au Cameroun, un an avant la CAN organisée aux pays des Lions Indomptables. La compétition va se dérouler dans quatre villes différentes (Alger, Oran, Constantine, et Annaba). L’Algérie vient d’inaugurer le stade Nelson Mandela construit dans la banlieue algéroise, à Baraki, avec une capacité de 40 000 places. C’est dans cette enceinte que vont se dérouler le match d’ouverture et la finale.

La CAF va annoncer sa décision, concernant le pays choisi le 10 février, moins d’une semaine après la finale du CHAN. Une bonne organisation constituera un très bon argument pour figurer dans la short-liste de la CAF en compagnie du…Maroc qui fait office de favori.

Le Maroc, un double tenant en danger

Sur le terrain, on attend logiquement beaucoup des Lions de l’Atlas, doubles tenant du titre, escortés par une quatrième place historique décrochée lors de la Coupe du monde et une première place africaine au dernier classement Fifa. Le football du royaume chérifien est dans une dynamique historique que le CHAN pourrait pourtant casser, tellement, les soucis en dehors du terrain, sont venus perturber la préparation des hommes d’Houcine Ammouta.

En face, il y aura surtout l’Algérie A revancharde. Le pays n’a pas digéré son élimination au premier tour de la dernière CAN et surtout sa non-qualification à la dernière Coupe du monde. Ce Chan sera donc une belle occasion pour l’Algérie de se réconcilier avec ses supporters. L’ancien capitaine de Fennecs, Madjid Bougherra, désormais, sélectionneur de l’équipe locale, connaît déjà la recette après avoir remporté la Coupe arabe, il y a un peu plus d’un an avec ses Fennecs. Devant son public, l’Algérie ne visera donc qu’un succès final pour écrire son nom sur le palmarès du CHAN.

Parmi les autres prétendants, il y aura aussi la RDC, vainqueur deux fois du trophée, et emmenée par des joueurs aguerris en club et en Coupes africaines.

Le Sénégal également arrive avec des ambitions et se présente en outsider. Il pourra compter sur son gardien Alioune Badara Faty, champion d’Afrique qui rêve de remporter le CHAN et faire du Sénégal, la première nation à réussir le doublé CAN-CHAN.

