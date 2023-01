Ligue des champions: le possible retour de Sadio Mané face au PSG

Sadio Mané et Serge Gnabry du Bayern Munich. AFP - CHRISTOF STACHE

Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern Munich, espère compter sur Sadio Mané, opéré d’une blessure au genou en novembre dernier, pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions face au PSG, mercredi 8 mars. « Si tout se passe idéalement, il pourrait jouer contre Paris, mais il faudrait que tout se passe très, très bien. Il y a encore un petit risque. Nous allons voir quel est le processus actuel de récupération. Il a couru à 70 % hier (mercredi 11 janvier). Il est déjà plus rapide que ce que nous attendions. Je ne donnerai pas de prévisions exactes car je ne suis pas non plus en mesure de le faire. Nous devrons voir comment il réagit à une charge de travail de 100 %. Nous verrons alors. Il y a une petite chance pour qu'il puisse jouer le match aller contre Paris mais, dans ma tête, je n'ai pas encore prévu de le faire jouer ce match. Simplement pour ne pas lui mettre la pression, comme je le fais toujours avec les joueurs blessés. Mais il est assurément sur la bonne voie », a expliqué Julian Nagelsmann.