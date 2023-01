CHAN 2023: le Cameroun débute par une victoire face au Congo

Jerome Ngom Mbekeli, buteur camerounais face au Congo, le 16 janvier 2023. © Pierre RENE-WORMS / RFI

Texte par : Farid Achache Suivre

Le Cameroun et le Congo s’affrontaient à Oran dans le groupe E, lundi 16 janvier. Les Lions Indomptables A’, demi-finalistes de la précédente édition à domicile chez eux, se sont imposés face au Congolais, qui eux avaient atteint les quarts de finale des deux dernières éditions. Il a fallu attendre la seconde période pour voir Jerome Ngom Mbekeli ouvrir le score (63e). Ce sera l’unique but de la deuxième rencontre du jour à Oran, après le nul entre le Mali et l’Angola (3-3).