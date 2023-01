CHAN 2023: le Mali et l’Angola se quittent sur un nul

Depú, avant-centre de l'Angola. © Pierre René-Worms/RFI

Texte par : Farid Achache Suivre 1 mn

Les deux derniers groupes du CHAN 2022, le D et le E, entrent dans la compétition ce lundi 16 janvier. À Oran, au Stade Miloud Hadefi, le Mali affrontait l’Angola (groupe D). Les Angolais ont très vite ouvert le score avec Depú dès la 12e minute. L’avant-centre du Grupo Desportivo Sagrada Esperança a doublé la mise toujours en première période (23e). Entre temps, le Malien Hamidou Sinayoko avait égalisé pour les Aigles, finalistes de l’édition 2016 et de la dernière édition au Cameroun en 2020 (23e). En seconde période, Deivi Miguel Vieira a inscrit le troisième but des les Palancas Negras (72e). Six minutes plus tard, Yoro Diaby réduisait le score pour les Aigles, de la tête sur corner, alors que Ousmane Coulibaly, sur le banc au coup d’envoi, permettait l’égalisation après un cafouillage dans la surface (3-3 / 83e).