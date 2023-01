CHAN 2023: la Libye ne verra pas le 2e tour, l’Algérie assure avec Aymen Mahious

Aymen Mahious (18) lors du match d'ouverture du CHAN qui a opposé l'Algérie à la Libye (1-0), le 13 janvier 2023. © Pierre René-Worms / RFI

Texte par : Farid Achache Suivre 1 mn

La 2e journée de la phase de groupes du CHAN 2022 a débuté ce mardi 17 janvier avec deux matchs dans la poule A. Sacrée en 2014, la Libye ne sera pas au deuxième tour. Les hommes de Corentin Martins ont été battus par le Mozambique (2-3). Les Chevaliers de la Méditerranée ont pourtant pris la tête du match après un but contre son camp de Francsco Muchanga (0-1, 23e). Mais en deuxième période, Melque Alexandre a égalisé (1-1, 74e). Dans la foulée, Feliciano Joao Jone a donné l’avantage au Mozambique (2-1, 80e). Lau King a signé le troisième but (3-1, 84e). Anis Saltou a réduit le score dans le temps additionnel n’aura rien changé (3-2, 90e+3). L’autre affiche du jour opposait l’Algérie à l’Éthiopie. En disposant de la Libye (1-0) lors du match d’ouverture, le pays-hôte avait réussi son entrée. Dans le nouveau stade Nelson Mandela de Baraki, à guichet fermé, les Algériens ont battu l’Éthiopie 1-0. Aymen Mahious, l’attaquant de l’USM Alger, a inscrit l’unique de la rencontre en début de seconde période, grâce à un coup de pied arrêté (52e). Aymen Mahious a profité d’un corner pour contrôler dans la surface et reprendre du bout du pied. Avec ce deuxième succès, les hommes de Madjid Bougherra, sélectionneur de l’EN A’, ont validé leur billet pour les quarts de finale.