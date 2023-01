CHAN 2023: une procédure contre le Maroc a été ouverte par la CAF

« La Commission d'organisation du CHAN a saisi l'instance judiciaire compétente de la CAF au sujet de l'absence du Maroc au match prévu hier (dimanche 15 janvier, ndlr) à Constantine contre le Soudan », peut-on lire dans un communiqué de la CAF publié lundi 16 janvier. Vendredi dernier, le Maroc n’avait pas décollé pour Constantine, lieu de leur première rencontre face au Soudan, qui s’était présenté seul sur le terrain au coup d’envoi de la rencontre. L’arbitre avait constaté l’absence du Maroc, qui encourt désormais des sanctions financières et aussi l’exclusion des deux prochaines éditions du CHAN. Le groupe C du CHAN 2022 va se jouer avec seulement trois équipes : Madagascar, le Ghana et le Soudan. Les deux premières équipes du groupe seront qualifiées pour la phase à élimination directe.