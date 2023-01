Du Mondial au CHAN, le Camerounais Jérôme Ngom à toute vitesse

Il s'était distingué à la dernière Coupe du Monde 2022 avec une superbe passe décisive pour Vincent Aboubakar lors de la victoire historique du Cameroun contre le Brésil (1-0). Un mois plus tard, au CHAN, Jérôme Ngom s'illustre à nouveau sous le maillot des Lions indomptables avec un but décisif lors de Cameroun-Congo (1-0) lundi à Oran.

Avec notre envoyé spécial à Oran, Thomas de Saint-Leger

Dans les commentaires, il se taille la part du Lion. Jérôme Ngom Mbekeli, 24 ans, a une trajectoire aussi déroutante que ses dribbles. Parti jeune pour l’étranger (République Tchèque, Etats-Unis), il a dû revenir au bercail dans le nid de Colombe Sportive, un club de Sangmelima. C’est là que sa carrière va enfin décoller avec une première sélection en septembre dernier. Et surtout quatre minutes inoubliables en Coupe du Monde, le mois dernier avec une passe décisive contre le Brésil.

« Dans le jeu, ce n’est plus la même personne »

A Oran, il a attaqué ce CHAN avec la même envie. « C’est vrai que la Coupe du monde, c’est super grand, c’est prestigieux, mais moi mon état d’esprit c’est d’être engagé dans toutes les compétitions pour donner le meilleur de moi-même », confie la star des Indomptables locaux.

Promesse tenue : Jérôme Ngom met la gomme d’entrée, les défenseurs congolais sont scotchés et c’est finalement d’une tête smashée que le Mondialiste fait honneur à son statut. La réussite d’un joueur en pleine confiance presque transformé. « On était curieux de le voir revenir, lâche son coéquipier, ami, et capitaine, Yves Alain Moukoko. On pensait voir une personne différente, mais c'est toujours la même personne. C’est juste que dans le jeu, ce n’est plus la même personne ; il a énormément progressé. Il faut noter qu'il travaille beaucoup, c'est un travailleur. »

Un travailleur très qualifié très demandé sur le marché des transferts, des sollicitations que Jérôme gomme a promis d'étudier seulement après le CHAN.

