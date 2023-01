Mal en points après deux journées au CHAN 2023, la RDC, aura tout intérêt à profiter de l’expérience de son capitaine Issama Mpecko pour espérer gagner son troisième match décisif face au Sénégal dimanche 22 janvier.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à Annaba,

Trois CHAN et quatre CAN vous forge un gros cv, une aura, et certainement une plus grande écoute de la part de vos coéquipiers. Issam Mpecko capitaine d’une équipe de RDC, qui n’a pas encore gagné après deux matchs au CHAN, devra jouer son rôle de guide et d’ancien pour préparer ses jeunes frères au match décisif face au Sénégal lors de la troisième journée de poule. « Je vais passer le mot que rien n'est encore perdu. On est toujours en course, déclare le joueur de 34 ans. On va tous faire faire les efforts, mieux s’entraîner pour gagner contre le Sénégal. Il faut être concentré, déterminé, parce que ce match sera comme une finale pour nous, il ne faudra viser que la victoire pour espérer passer la phase de poule. »

« Jouer pour faire plaisir à ma famille »

À 34 ans, Issama Mpecko arpente le couloir droit de la défense congolaise depuis plus de 10 ans, passant allégrement du Championnat d’Afrique des Nations à la Coupe d’Afrique des nations, sans oublier les Coupes africaines des clubs avec le TP Mazembe. Aujourd’hui, il fait tellement partie du décor et de l’histoire des Léopards que les fans, présents mercredi 18 janvier à Annaba lors de RDC-Côte d’Ivoire, se sont permis de le chambrer sur son âge, l’invitant même à prendre sa retraite. « Je n’entends pas les supporters. Moi, je suis là. Je joue, malgré mon âge. Je fais mon travail sur le terrain et c’est le plus important. ».

S’il s’en est bien sorti face aux Ivoiriens, l’arrière droit sait que l’heure de ranger ses crampons approche. « Bientôt, je vais me prononcer sur la fin de ma carrière. Mais pour l'instant, je continue à jouer pour faire plaisir à ma famille, et à moi-même ».

Issama Mpecko a envie de prolonger le plaisir et entend entraîner dans son sillage son équipe pour franchir au moins le premier tour, comme lors des cinq participations de la RDC au CHAN.

CHAN 2023 en Algérie: Calendrier et résultats

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne