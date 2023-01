CHAN 2023: l'Algérie et le Mozambique rejoignent les quarts de finale

Les joueurs algériens lors du match remporté face au Mozambique (0-1) au stade Nelson Mandela d'Alger, le 21 janvier 2023. © Pierre René-Worms / RFI

Texte par : Valentin Berg

Déjà qualifiés, les Algériens ont battu le Mozambique (0-1) et enregistrent un troisième succès lors de cette phase de groupes. Malgré leur défaite, les Mozambicains sont qualifiés et rejoignent, eux aussi, les quarts de finale. Dans l’autre rencontre du groupe A, la Libye, déjà éliminée, a décroché sa première victoire face à l’Éthiopie (3-1), qui ne verra pas non plus la suite de la compétition.