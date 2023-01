CHAN 2023: des affiches alléchantes pour les quarts de finale

Les joueurs algériens lors des hymnes avant le coup d'envoi de la rencontre face au Mozambique au stade Nelson Mandela d'Alger, le 21 janvier 2023. © Pierre René-Worms / RFI

Texte par : Ndiasse Sambe Suivre 3 mn

Le choc Algérie-Côte d’Ivoire et le derby Sénégal-Mauritanie constituent les deux grosses affiches des quarts de finale du CHAN 2023. Sur les huit équipes présentes en quarts de finale lors de la dernière édition, aucune ne s'est qualifiée cette fois pour le second tour. La succession du Maroc, forfait, est plus que jamais ouverte