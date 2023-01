CHAN 2023: la Mauritanie s’impose devant le Mali et se qualifie en quarts

Texte par : RFI Suivre

L’équipe locale de football de Mauritanie s’est qualifiée pour les quarts de finale du CHAN 2023 après sa victoire sur le Mali (1-0). Mardi à Oran, les Mourabitounes ont acquis leur succès grâce à un but de l’attaquant Mamadou Sy à la 53e minute. Cette victoire permet à la Mauritanie de compter quatre points dans cette poule à trois, devant l’Angola (2 points) et le Mali (1 point), et de prendre ainsi le seul billet du groupe pour le prochain tour. La Mauritanie rencontrera le Sénégal en quart de finale vendredi 27 janvier à 19h TU à Annaba.