Sadio Mané reprend la course avec le Bayern

Le Sénégalais Sadio Mané, buteur face à Leipzig en Supercoupe d'Allemagne. Le 30 juillet 2022. REUTERS - MATTHIAS RIETSCHEL

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'international sénégalais Sadio Mané, touché début novembre au péroné droit et forfait pour le Mondial 2022 au Qatar, a repris mardi 24 janvier la course à l'entraînement avec le Bayern Munich, à trois semaines du huitième de finale aller de la Ligue des champions à Paris. Dans la grisaille munichoise, Sadio Mané (30 ans) a effectué ses premières courses après plus de deux mois d'absence du côté de la Säbener Strasse. Le Bayern affronte dans trois semaines le Paris SG au Parc des Princes en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le 14 février, avant un match retour trois semaines plus tard (le 8 mars) en Bavière. « Dans mon esprit, je ne compte pas sur lui pour le premier match contre Paris », avait estimé l'entraîneur munichois Julian Nagelsmann à la mi-janvier, même si Mané était en avance sur son programme de reprise.