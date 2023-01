CHAN 2023: à Alger, la passion débordante pour les clubs de foot de la ville

Reportage

Le premier quart de finale du CHAN opposera ce vendredi 27 janvier à 16h TU le pays-hôte à la Côte d'Ivoire. Toutes les places sont déjà vendues. Rien d'étonnant : en Algérie, le football est une deuxième religion. À Alger, en plus de l'équipe nationale, on supporte forcément l'un des nombreux clubs qui cohabitent et s'affrontent parfois dans des derbys bouillants.

Avec notre envoyé spécial à Alger, Thomas de Saint-Léger

« Chaque quartier aime un club, de la naissance à la mort », pose d’emblée Achar, un supporter de Belouizdad. À Belcourt, quartier populaire du centre d'Alger où il vit, impossible de se tromper : des murs aux cafés, tout est rouge et blanc, les couleurs du CR Belouizdad. Achar, lui, a le CRB dans le cœur et dans la poche. « Et voilà le symbole du CRB qui ne me quitte pas, lance-t-il en exhibant son porte-clés aux couleurs du club. Il m'a été offert par la direction de CRB, aux couleurs du club. CRB et le quartier Belcourt, c'est une équipe, c'est ça le charme du quartier. »

Un quartier dont les héros de l'indépendance, du foot, des deux parfois, s'affichent en grand sur d'innombrables fresques murales. Hacène Lalmas, charismatique attaquant des années 60, est partout ici. Au pays où le football est une deuxième religion, les gloires du ballon rond sont des demi-dieux.

Une rivalité « comme PSG-Marseille »

Une passion qui traverse les générations. Ils sont à peine sortis de l’adolescence, mais Salah Eddine et ses amis connaissent déjà leur classique. « Il y a beaucoup de chants comme celui où les fans de CR Belouizdad insultent ceux de l’Usma Alger », explique le jeune supporter qui ne se prive pas d’entonner la chanson qu’il évoque. La rivalité entre Belouizdad et l’Usma, mais aussi le Mouloudia, c’est « comme PSG-Marseille », lance un compère de Salah Eddine. Voisins et rivaux, les clubs d'Alger sont aussi nombreux que les quartiers de l'immense capitale. Six d'entre eux ont déjà remporté le championnat national, quatre évoluent encore en Première division, sans compter tous les autres.

Yazid Wahib, journaliste et mémoire du sport algérien, se souvient d'un temps où le football était encore un jeu. « En 1972, ce café où nous sommes servait de cercle sportif. Je jouais dans un club de ce quartier, le CRVK, club de division inférieur. J'étais junior. On venait se réunir dans ce café, on nous publiait la convocation, la sélection, dans ce café, sur une vitre. C'était ça le cercle sportif. »

Mouloudia, le plus grand ?

C'était aussi une autre époque. Bien des années plus tard, le professionnalisme est passé par là et des multiples clubs d'Alger, seuls les plus solides se sont construits un véritable palmarès. En tête, le CR Belouizdad, neuf couronnes de champion, bientôt dix, si les Rouges et Blancs, actuels leaders du classement, enchaînent un 4e titre de suite.

Mais quand on pose la question qui fâche : quel est le plus grand club d'Alger ? Yazid Wahib prend à contrepied. « C’est le Mouloudia d’Alger, le MCA. Une bonne partie d’Alger est Mouloudia, affirme le journaliste. Et vous partez dans le Sud algérien, vous allez trouver des supporters du Mouloudia, à l'est, à l’ouest. D'ailleurs, prenez la liste des clubs, toutes divisions confondues, un sigle ou un nom va revenir assez souvent, celui de Mouloudia. Cela vient d'al-Mawlid ou Maouloud, naissance du prophète Mohammed. Vous avez le Mouloudia de Constantine, le Mouloudia d'Oran, de Saïda, de Béjaïa, etc. Je ne suis pas supporteur du Mouloudia, mais pour moi, le Mouloudia, c'est le plus grand club. »

Le Mouloudia bientôt opposé à Belouizdad dans le prochain grand derby algérois. Match bouillant prévu au début du printemps.

CHAN 2023 : calendrier et résultats du Championnat d’Afrique des nations de football

