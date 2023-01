CHAN 2023: l’Algérie élimine la Côte d’Ivoire et rejoint les demi-finales

Résumé

L’équipe locale algérienne de football s’est qualifiée pour les demi-finales du CHAN grâce à un penalty inscrit dans les dernières minutes face à la Côte d’Ivoire (1-0). Une rencontre où la VAR a joué un grand rôle.

Publicité Lire la suite

Elle revient de très loin, l’Algérie, et les 40 000 spectateurs du stade Nelson-Mandela peuvent en témoigner. Elle est revenue d’une élimination, qui lui pendait au nez, à une qualification inespérée dans les dernières minutes du temps réglementaire.

Les larmes d’Alexis Guendouz, le gardien titulaire, résume toute la soirée et les émotions vécues par les hommes de Madjid Bougherra. Le gardien de but n’a pu retenir ses larmes, en effet, lorsqu’il est expulsé, après intervention de la VAR, dès la 20e minutes par l’arbitre mauritanien Abdel Aziz Bouh après qu’il a touché le ballon de la main en dehors de sa surface. Le joueur du CR Belouizdad a de nouveau craqué dans les tribunes lorsque son coéquipier Aimen Mahious a inscrit sur penalty le but de la victoire et de la qualification dans les arrêts de jeu (90+6).

GOOAAAAL de Mahious à la 95e minute de jeu sur penalty 1-0 pour l’Algerie qui a un pied en demi finale ! #TeamDZ #CHAN2022 #ALGCIV pic.twitter.com/qFlJOgHrKa — DZfoot (@DZfoot) January 27, 2023

Entre les deux moments d’émotion, l’Algérie a eu peur avant de se rassurer petit à petit après l’expulsion, sévère, malgré la VAR, de l’Ivoirien Kouassi Attohoula (34e). Pour autant, elle a peiné dans le jeu face à des Éléphants qui ont su résister à la pression du stade et aux attaques des Fennecs jusqu’à ce penalty provoqué par Abdoul Aziz Siahoune et signalé par la…VAR.

L’Algérie rencontrera en demi-finale, mardi 31 janvier, le vainqueur du quart de finale Niger-Ghana qui se joue samedi 28 janvier.

CHAN 2023 : calendrier et résultats du Championnat d’Afrique des nations de football

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne