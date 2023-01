CHAN 2023: ce sera Algérie-Niger et Sénégal-Madagascar pour les demi-finales

© Courtesy of CAF

Les affiches des demi-finales du CHAN 2023 sont connues après les victoires du Niger et de Madagascar respectivement face au Ghana (2-0) et au Mozambique (3-1). Les Nigériens défieront le pays hôte, l’Algérie, et les sensationnels Malgaches feront face au Sénégal ce mardi 31 janvier.

Elle va s’arrêter où cette épatante Madagascar ? Équipe surprise des quarts de finale, la formation des Barea n’en finit plus d’étonner pour sa première participation au CHAN. Elle s’est imposée samedi devant le Mozambique (3-1) avec la maîtrise d’une équipe qui a l’air d’avoir ses habitudes dans ce Championnat d’Afrique des Nations. Les hommes de Romuald Rakotondrabe, élu meilleur entraîneur du premier tour, ont confirmé la belle impression laissée lors de leurs deux rencontres de poule contre le Ghana (2-1) et le Soudan (3-0). C’est une équipe joueuse avec des attaquants qui vont vite, des milieux très mobiles, et qui sait comment utiliser le ballon.

Le Sénégal, prochain adversaire des Barea, mardi à Alger (19hTU), a tout intérêt à se méfier de cette équipe portée par l’euphorie et les buts de Solomampionona Razafindranaivo (trois réalisations).

Niger, la patte Doula

De son côté, l’Algérie va affronter le Niger qui va disputer sa première demi-finale dans l’histoire du CHAN après quatre participations. Le Mena n’a pas le style le plus emballant du tournoi, mais a une équipe diablement efficace. Après le Cameroun au premier tour (1-0), le Niger a montré sa capacité à défendre et à être réaliste en s’imposant face au Ghana (2-0) avec seulement 34 % de possession. Des buts de Seyni Dan Baro (11e) et Boubacar Haïnikoye (49e).

Cette qualification porte la marque de Harouna Doula, l’homme derrière les plus grands succès obtenus par le football nigérien. L’entraîneur de 57 ans avait été l’acteur de la première qualification du Mena à un CHAN (2011) et ensuite à une CAN (2012) après avoir remporté le tournoi régional de l’Uemoa en 2010.

Cette demi-finale contre le pays hôte à Oran, mardi 31 janvier à 16h TU, s’annonce corsée pour les Nigériens qui vont affronter une Algérie passée près de l’élimination, vendredi, et qui ne compte pas s’arrêter à deux matches d’un sacre historique à domicile.

