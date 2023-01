CHAN 2023: Constantine dit adieu à la compétition et aux Malgaches

Le Championnat d’Afrique des nations entre dans sa dernière ligne droite : place aux demi-finales, ce mardi à Oran et Alger. Annaba et Constantine, les deux autres villes hôtes de la compétition, ont dit adieu au CHAN ce week-end. Des Constantinois qui se seront pris de passion pour la compétition et pour l’équipe de Madagascar, qui était presque chez elle dans la ville aux ponts suspendus.

Le public constantinois n’a pas attendu longtemps pour se mettre en évidence : dès les premières minutes du quart de finale entre Madagascar et le Mozambique, les supporters présents ont donné de la voix. Chaque passe réussie des Baréas entraînant son lot d’acclamations et d’applaudissements. Et pourtant, les 20 000 personnes d’un public amassé dans le pittoresque stade Chahid-Hamlaoui n’ont rien de malgache. « Constantinois, constantinois ! », entonnent-t-ils d’ailleurs à intervalles réguliers.

À flanc de montagne, nichée à près de 800 mètres d’altitude, l’enceinte est habituellement celle du CS Constantine, l’équipe de la ville. « On adore Madagascar ! Car ils jouent en vert, comme notre club de cœur », explique Madi, jeune supporter très souriant. « En plus, ils pratiquent un très beau football, très offensif, avec beaucoup de buts, alors nous, on a choisi de les soutenir. »

Quand on pose la question, en tribunes, du choix de l’équipe à soutenir, les réponses fusent, sans appel : « Madagascar, bien sûr ! On les aime bien. Et ils mettent de beaux buts ! », explique Mohamed, venu au stade entre amis. « Moi aussi, je suis derrière Madagascar », abonde Djallel, un père de famille. « Cela fait deux semaines qu’on les voit jouer ici, ils sont un peu chez eux. »

C’est vrai que les Malgaches se sentent comme à la maison à Constantine, même si la neige des sommets n’a rien à voir avec la Grande Île : huit buts marqués et trois victoires en trois matchs dans la cité aux ponts suspendus. La ville haut-perchée a réussi aux Baréas, qui offrent bien volontiers un dernier tour d’honneur à un public qui l’aura bien mérité, et que tient à saluer l’entraîneur Romuald Rakotondrabe : « ​​​​​​​On était chez nous ici, c’était vraiment formidable. Le public nous a vraiment soutenu, tout au long de chaque match. J’espère qu’on retrouvera un tel soutien à Alger, et merci au peuple de Constantine ».

La belle histoire d’amour entre Constantine et Madagascar s’arrête là, puisque les Malgaches rejoignent désormais la capitale Alger, où ils affronteront le Sénégal mardi 31 janvier en demi-finale.

