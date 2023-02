Football: le prêt du Marocain Hakim Ziyech au PSG rejeté par la Ligue

L'international marocain Hakim Ziyech. POOL/AFP/File

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'arrivée en prêt du Marocain de Chelsea Hakim Ziyech au Paris SG a été rejetée mercredi par la Ligue de football professionnel (LFP) en raison d'un contrat transmis trop tardivement. Le contrat du joueur de 29 ans a été envoyé trop tard mardi soir et le club parisien a vu son recours être rejeté par la LFP au lendemain du dernier jour du mercato hivernal. Le PSG, qui blâme Chelsea pour des erreurs administratives, clôt donc son marché des transferts sans la moindre recrue. Les clubs de Ligue 1 étaient en effet tenus de transmettre les contrats à 23H00 mardi soir aux services de la LFP, qui leur octroyaient une heure de plus pour enregistrer ces mutations dans le logiciel régissant les transferts internationaux (Fifa TMS). Tout était pourtant ficelé avec Ziyech: selon une source interne, l'ailier demi-finaliste du dernier Mondial était à Paris mardi, il avait passé avec succès sa visite médicale et les deux clubs étaient d'accord pour un prêt sans option d'achat. Cette arrivée d'un joueur de renom aurait sauvé le mercato du PSG, jusqu'ici atone. Mais selon deux sources ayant connaissance du dossier, le club de Chelsea a commis plusieurs erreurs dans l'envoi au PSG des documents administratifs nécessaires à l'enregistrement du contrat... Et l'heure de clôture a été ratée.