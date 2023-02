Football: l'Ivoirien Sébastien Haller inscrit son premier but en Bundesliga avec Dortmund

Sébastien Haller après son but face à Fribourg. REUTERS - PIROSCHKA VAN DE WOUW

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Trois semaines après son retour sur les terrains après un cancer des testicules, Sébastien Haller a inscrit samedi son premier but en Bundesliga sous les couleurs du Borussia Dortmund contre Fribourg, à domicile au Westfalenstadion. Sébastien Haller a débuté la rencontre de la 19e journée du championnat d'Allemagne, sa seconde titularisation, et a trouvé le chemin des filets à la 51e minute devant le mythique "Mur jaune" de Dortmund. Ce but a permis au BVB de mener 3-1 contre Fribourg, à quarante minutes de la fin du match. L'avant-centre international ivoirien a été recruté à l'été 2022 pour pallier le départ du Norvégien Erling Haaland à Manchester City. Mais quelques jours après son transfert, un cancer des testicules a été diagnostiqué à Haller. Après quatre cycles de chimiothérapie et deux opérations, Haller a repris l'entraînement avec le Borussia Dortmund début janvier et a effectué son retour en match officiel le 22 janvier à domicile en championnat contre Augsbourg (4-3), disputant une demi-heure.