Football: en Angleterre, Harry Kane s'offre un record et fait tomber City

Harry Kane est devenu le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham. Le 05 février 2023. REUTERS - DAVID KLEIN

En inscrivant le but victorieux contre Manchester City (1-0), Harry Kane a offert une victoire précieuse à Tottenham, dont il est devenu le meilleur buteur de l'histoire, dimanche, lors de la 22e journée. Ce succès permet aux Spurs (5e) de revenir à une longueur de Newcastle, 4e et dernier qualifié virtuel pour la Ligue des champions, mais qui a joué un match de moins qu'eux. Il fait aussi bien les affaires du voisin honni, le leader Arsenal, battu à Everton (1-0) samedi, mais qui conserve ses cinq unités d'avance sur Manchester City (2e) avec, en outre, un match en moins. Mais l'évènement de la journée, attendu de longue date, est ce record battu par Harry Kane qui, avec 267 buts toutes compétitions confondues, dépasse la légende des années 1960, Jimmy Greaves (266), même si ce dernier n'avait joué que 379 rencontres contre 416 pour Kane. Grâce à sa 17e réalisation en championnat cette saison, Kane est aussi devenu le troisième joueur à dépasser les 200 buts dans l'ère de la Premier League en 304 matches. S'il dépassera très probablement - et pourquoi pas dès cette saison ? - Wayne Rooney (208), Kane, à 29 ans, a surtout en ligne de mire Alan Shearer et ses 260 buts.