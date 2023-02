Séisme en Turquie: le Ghanéen Christian Atsu retrouvé vivant dans les décombres

Christian Atsu lors de la CAN 2019 en Égypte. AFP - OZAN KOSE

Texte par : RFI Suivre

Christian Atsu, international ghanéen et ancien milieu de Newcastle a été retrouvé vivant dans les décombres d'un tremblement de terre qui a tué plus de 5000 personnes en Turquie et en Syrie. L'ambassadeur du Ghana en Turquie a annoncé la bonne nouvelle ce mardi 7 février. Atsu avait rejoint la Turquie et le club de Hatayspor, dans la province méridionale de Hatay, près de l'épicentre du séisme, en septembre dernier après avoir quitté l'Arabie saoudite. « Nous prions pour l'international ghanéen Christian Atsu et les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie », avait déclaré l'Association ghanéenne de football sur Twitter. Le responsable de Hatayspor, Mustafa Ozat, avait déclaré lundi 6 février à la chaîne de streaming Play Spor qu'Atsu était toujours dans les décombres.