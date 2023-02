Horizon bouché à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang doit rebondir

© Harriet Lander / Chelsea FC via Getty Images

Pierre-Emerick Aubameyang, l'avant-centre de Chelsea, n'arrive pas à enchaîner les matchs depuis l'arrivée de Graham Potter sur le banc des Blues en septembre dernier. Il n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs qui vont continuer la C1 et pourrait quitter le club dans les prochaines ou cet été.

Avec 30 points, Chealsea est à la neuvième place du championnat anglais, très loin des places qualificatives pour la Ligue des champions. Auteur de seulement 3 buts en 10 matchs depuis son arrivée en provenance du FC Barcelone l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang, 33 ans, n’entre plus vraiment dans les plans de son entraîneur Graham Potter. Il faut sauver la maison des Blues.

Pas dans la liste pour jouer la C1

Après un mercato d’hiver qui a coûté environ 370 millions d’euros au club et l’arrivée de huit nouveaux joueurs, l’ancien buteur de Saint-Étienne ne fait plus partie de la liste des joueurs inscrits pour la phase à élimination directe en Ligue des champions. Le manager Graham Potter a choisi d’ajouter trois autres joueurs : Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk et João Felix, ces deux derniers acquis pour remodeler l'attaque de l'équipe.

João Felix fait l'objet d'un prêt payant par l'Atlético Madrid et est surtout un attaquant axial, un poste où les options de Graham Potter ne sont pas légion, surtout s'il se passe d'Aubameyang, très décevant depuis le début de la saison. Felix est considéré depuis 2019 comme l'un des plus gros espoirs du football européen, remportant le titre de « Golden Boy », jeune joueur le plus prometteur. Après avoir été sacré champion du Portugal avec Benfica cet été-là, les Madrilènes avaient déboursé 126 millions d'euros pour l'arracher au club lisboète. Sous les ordres du très rigoureux Diego Simeone, il avait remporté le titre de champion d'Espagne en 2021.

Un coup dur pour le Gabonais qui sait que sa carrière est en danger, même s’il continue à faire des bouts de match en Premier League. Depuis la fin du Mondial au Qatar, Aubameyang n’a été titulaire qu’une seule fois lors de ses cinq apparitions avec Chelsea.

Un championnat exotique ?

Fortement désiré par Thomas Tuchel, le Gabonais a donc quitté le Barça durant l’été 2022 après seulement six mois en Catalogne, où il était arrivé en provenance d’Arsenal, libre de tout contrat. Problème : Tuchel a été limogé moins d'une semaine après l'arrivée d'Aubameyang, qui ne voulait pas être la doublure de Robert Lewandowski au Barça. Et le club catalan devait à l’époque renflouer les caisses.

Lors de son premier passage du côté du Camp Nou, « Aubame » a marqué 11 buts en championnat. Il a toujours la cote du côté du Barça malgré sa rétrogradation dans la hiérarchie des attaquants chez les Blues. Si son ancien club songerait à le récupérer, le règlement de la FIFA stipulent qu'un joueur ne peut pas représenter trois clubs différents au cours de la même saison. Pierre-Emerick Aubameyang serait aussi suivi par l’Atlético Madrid et l’AC Milan, son club formateur. Mais il devrait patienter jusqu’à l’été.

Aubameyang pourrait quitter l’Europe pour un championnat exotique. Mais ses rêves de haut-niveau et de Ligue des champions s’envoleraient. Selon Relevo, Aubameyang pourrait se retrouver dans la ligue nord-américaine, au FC Los Angeles. Pierre-Emerick Aubameyang a été au centre de nombreuses rumeurs de marché au cours du mois de janvier. Aux États-Unis, Pierre-Emerick Aubameyang retrouverait l'un de ses compatriotes, Denis Bouanga, arrivé à Los Angeles au cours de l'été 2022.

