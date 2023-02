Tennis: la Tunisienne Jabeur, qui va subir une «opération mineure», forfait pour Doha et Dubaï

Ons Jabeur lors des demi-finales de l'US Open, le jeudi 8 septembre 2022, à New York. © AP Photo/Charles Krupa

Texte par : RFI Suivre

La Tunisienne Ons Jabeur, 29 ans, numéro 3 mondiale, a annoncé mercredi 8 février qu'elle allait subir prochainement une « opération mineure », et qu'elle était ainsi forfait pour les tournois WTA 500 de Doha et WTA 1000 de Dubaï, ce mois. « Cela me brise le cœur », a-t-elle expliqué, se disant « désolée à l'égard des fans du Moyen-Orient ». « Je vous promets de revenir plus forte et en bonne santé », a ajouté Jabeur. Finaliste des derniers Wimbledon et US Open, la Tunisienne a été éliminée dès le deuxième tour de l'Open d'Australie le 19 janvier. La joueuse jouit d'une immense popularité en Tunisie, pays éprouvé par une profonde crise politique et économique, où elle a été surnommée « ministre du Bonheur » pour la joie procurée par ses exploits tennistiques.