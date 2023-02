Chris Hughton nommé sélectionneur du Ghana

Chris Hughton. AFP

Conseiller technique des Black Stars depuis février 2022, Chris Hughton, 64 ans, a été nommé sélectionneur du Ghana dimanche 12 février. Il succède à Otto Addo. L'ancien coach de Brighton est attendu pour la double confrontation contre l’Angola à l’occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023 en mars. Le Ghana occupe la tête de son groupe après leur victoire contre Madagascar (3-0) et son match nul face à la Centrafrique (1-1).