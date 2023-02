Football: Victor Osimhen, le Nigérian qui a conquis Naples, la ville de Maradona

Meilleur buteur actuel du championnat italien, le Nigérian Victor Osimhen est en passe de conduire Naples vers le titre de champion d’Italie que la ville attend depuis plus de 30 ans. Ce serait une monumentale performance dans le club qui a sanctifié Diego Maradona.

Dimanche 5 février 2023, Victor Osimhen s’échauffe sur la pelouse du stade Alberto-Picco à quelques minutes du match La Spezia-Naples comptant pour la 21 journée du championnat d’Italie. L’attaquant nigérian multiplie les frappes au but, mais l’une d’elles atterrit sur le visage d’une fan présente en tribunes chez les ultras de La Spezia. Le Super eagle n’hésite pas et entre en « zone ennemie » pour s’excuser auprès de la supportrice. Fait rare, les ultras de la Spezia, très rivaux avec ceux de Naples, se mettent à applaudir le geste de l’attaquant nigérian.

Dans un contexte où les actes racistes sont souvent indexés dans les stades italiens, cette scène montre qu’il « n’y a pas que les tifosi de Naples qui aiment et respectent Victor Osimhen », estime Matteo Cioffi, correspondant de RFI en Italie.

Il faut dire que Victor Osimhen a bâti sa renommée à coups de buts depuis son arrivée, il y a plus de deux ans, à Naples, un club qui a également construit sa légende grâce à des buteurs comme Diego Maradona, José Altafini, Careca, Edinson Cavani ou Gonzalo Higuain.

Aujourd’hui, le natif de Lagos perpétue la tradition des artificiers napolitains et pourrait devenir le premier Africain « capocannoniere » (meilleur buteur) de Naples et de la Serie A. L’international nigérian caracole en tête des buteurs avec 17 réalisations en 18 matches loin devant son dauphin actuel, un autre Nigérian, Ademola Lookman, 12 buts avec l’Atalanta.

Surtout, le principal défi du fan de Didier Drogba est de ramener le titre de champion de Serie A à Naples, un trophée derrière lequel la ville court depuis 1990 et les années Maradona. Le génie argentin, qui porté le maillot bleu ciel de 1984 à 1991 (115 buts), a été est en effet l’artisan des deux seuls titres de champion de Naples (1987, 1990). Après avoir terminé quatre fois à la place de dauphin (2013, 2016, 218 et 2019), le Napoli, qui possède 16 points d’avance sur le deuxième au classement (Inter Milan), devrait, sauf catastrophe, être sacré champion d’Italie cette saison.

« Héritier de Maradona »

« Si le Naples finit champion avec Osimhen meilleur buteur, ça voudra dire qu’il aura réussi là où des grands attaquants comme Cavani ou Higuain ont échoué. Cela va certainement le consacrer comme l’héritier le plus digne de Diego Armando Maradona », prédit Matteo Cioffi, correspondant de RFI en Italie. « En tout cas, toute la ville rêve de ce titre qu’elle pourrait célébrer un an et demi après la disparition de Maradona », ajoute le reporter italien.

Si le joueur le plus cher de l’histoire de Naples, (acheté 70 millions d’euros à Lille), a encore beaucoup de chemin à faire pour s’approcher de Maradona, dont le numéro 10 a été retiré et le nom donné au stade de Naples, il est désormais élevé au rang d’idole au même titre que le Sénégalais Kalidou Koulibaly qui a disputé 317 matches sous le maillot bleu ciel, avant de partir à Chelsea.

Lauréat du prix Marc-Vivien Foé en 2020, Victor Osimhen déclarait vouloir « être le meilleur joueur africain au monde ». Il a déjà l’Italie à sa botte, et peut maintenant aller à la conquête de l’Europe, avec un huitième de finale qui l’attend avec Naples face à l’Eintracht Francfort le mardi 21 février.

