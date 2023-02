Foot : le Camerounais Ignatius Ganago endeuillé par la mort de sa fille de cinq ans

Le Camerounais Ignatius Ganago avec le maillot de Nantes. AFP - SEBASTIEN SALOM-GOMIS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Ignatius Ganago a perdu sa fille, décédée à l'âge de cinq ans, a annoncé mardi le FC Nantes, qui se déplacera jeudi à Turin en barrage de Ligue Europa sans son attaquant international camerounais. « Le FC Nantes est en deuil », a écrit le club sur les réseaux sociaux. « On pense fort à toi Gana. Le club est avec toi à travers cette terrible épreuve ». La petite Chloé, fille unique de Ganago, est décédée des suites d'une maladie et son père est parti au Cameroun auprès de ses proches à l'annonce du décès. Ganago, qui était titulaire dimanche lors de la victoire de Nantes contre Lorient et qui aura 24 ans jeudi, jour du match du FCNA contre la Juventus, a été formé au Cameroun et a fait ses débuts professionnels à Nice en 2017, avant de rejoindre Lens en 2020 puis Nantes à l'été 2022. Lens a été le premier club à partager son deuil dès lundi soir: « Touché en plein cœur par ce drame, l'ensemble du RCL est tourné vers Ignatius Ganago et sa famille dans cette épreuve terrible, ce deuil impensable ». Le club artésien, qui doit recevoir Nantes dimanche en championnat, a annoncé « un hommage appuyé » à la petite Chloé au stade Bollaert.