Football: le Maroc défie le Brésil en amical à Tanger le 25 mars

🚨مباراتان وديتان للمنتخب الوطني شهر مارس المقبل أمام كل من منتخب البرازيل و منتخب البيرو



ᴀᴛʟᴀꜱ ʟɪᴏɴꜱ ᴀʀᴇ ʙᴀᴄᴋ 🦁🤩

Atlas Lions will be playing two friendly games against @CBF_Futebol 🇧🇷 in Tangier on March 25 and against @TuFPF 🇵🇪 in Madrid on March 28. pic.twitter.com/VX2YDakAYR