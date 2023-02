Football: Sadio Mané, un retour qui tombe à pic pour le Bayern et le Sénégal

Blessé au début du mois de novembre dernier, Sadio Mané devrait faire son retour sur les terrains ce dimanche 26 février avec le Bayern Munich. Un retour à point nommé pour son club, pas souverain en championnat, et pour son pays à un mois des éliminatoires de la CAN 2024.

Les images de Sadio Mané, sortant de la pelouse en boitillant après un coup reçu lors du match Bayern Munich-Werder Breme, ne sont plus qu’un mauvais et lointain souvenir. La déception d’avoir raté la Coupe du monde 2022 avec le Sénégal semble être digérée et le joueur n’a qu’une envie : retrouver la compétition. « Ça n’a pas été facile, ça a été long, a confié Mané, il y a une semaine à RFI, mais le plus important est que je me sente bien. Et je me sens très bien ».

L’attaquant sénégalais a repris la course il y a près d’un mois et surtout participe à l’entraînement collectif avec le Bayern depuis le dimanche 19 février. « Je suis footballeur, le foot, c'est ma vie, ça m'avait beaucoup manqué. Je suis toujours motivé, je me réjouis de retrouver les supporters, le foot, l'ambiance, marquer des buts et à la fin gagner », a lâché Mané à l’issue de son premier entraînement avec ses coéquipiers.

Prêt pour le match retour face au PSG

L’ancien joueur de Liverpool est prêt et a les pieds qui le démangent. Cela tombe bien pour les Bavarois qui vont disputer le choc de la 22e journée de Bundesliga ce dimanche 25 février face à la surprenante équipe de l’Union Berlin, leader du Championnat à égalité de points avec le Bayern et Dortmund.

Sadio Mané ne sera certainement pas à 100%, mais sa présence (titulaire ou remplaçant) devrait redonner du tonus à une formation munichoise battue la semaine dernière par le Borussia Monchengladbach (2-3). Mais le champion d’Afrique sera plus attendu dans un peu plus de deux semaines en Ligue des champions pour le match retour des huitièmes de finale face au PSG, le 8 mars. Après deux ou trois matches dans les jambes, Mané sera paré pour faire face aux Parisiens qui comptent sur Kyllian Mbappé pour un exploit en terre bavaroise après leur défaite au match aller au Parc des Princes (0-1).

Visite du ministre sénégalais des Sports

Après, il sera temps pour le numéro 17 du Bayern de retrouver les Lions qui vont disputer les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2024 avec une double confrontation face au Mozambique les 24 et 28 mars. Le natif de Bambali n’a plus joué avec le Sénégal depuis le 27 septembre dernier face à l’Iran en match amical (1-1). Son retour sera attendu par les supporters et par tout le football sénégalais. Le ministre sénégalais des Sports, Yankhoba Diattara, a ainsi rendu visite à Sadio Mané à Munich la semaine dernière pour montrer au Joueur africain de l’année 2022 le soutien du gouvernement à quelques jours de son retour sur le terrain.

Face au ministre et sa délégation, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection sénégalaise (34 buts) est revenu sur sa blessure et sa convalescence. « Lorsque, je me suis blessé, je savais tout de suite que c’était quelque chose de sérieux. Je l'ai pris dignement. Ce sont des moments qui arrivent dans la vie d'un footballeur ou un sportif de haut niveau. Même si cela a été difficile, il y avait ma famille, les amis, la Fédération, tout le monde était derrière moi. »

Dimanche, il y aura encore du monde pour suivre les premiers pas de l’année de l’enfant de Bambali…

