Le Marocain Noussair Mazraoui de retour à l'entraînement avec le Bayern Munich

Texte par : RFI Suivre

Le défenseur marocain Noussair Mazraoui a effectué jeudi 23 février son retour à l'entraînement collectif du Bayern, un peu plus de deux mois après sa péricardite due à une infection Covid-19 au Mondial 2022, a annoncé le club bavarois. Touché par le Covid-19 au Mondial-2022, l'international marocain a été victime d'une péricardite (inflammation de la membrane enveloppant le coeur) à son retour du Qatar, qui l'a éloignée des terrains pendant plus de deux mois. Transféré à l'été 2022 de l'Ajax Amsterdam vers le Bayern, Mazraoui a progressivement gagné du temps de jeu à Munich, aligné le plus souvent sur le côté droit de la défense, alors qu'avec le Maroc, il a évolué tout le Mondial sur le côté gauche.