Coup de chaud dans le foot égyptien: le président du Zamalek emprisonné pour un mois

Mortada Mansour, photographié en 2014 au Caire, en Égypte. AP - Lobna Tarek

Mortada Mansour, président du Zamalek, second plus grand club égyptien de football, a été incarcéré samedi 25 février à la prison de Wadi Natroun, à une centaine de kilomètres au nord-ouest du Caire. Il y passera un mois après le rejet de sa requête par la Cour de cassation. Mortada Mansour avait été condamné pour avoir injurié Mahmoud al-Khatib, le président d'Al Ahly, le plus grand club d'Égypte.