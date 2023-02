Gernot Rohr et le défi du Bénin

À 69 ans, Gernot Rohr remet le couvert, cette fois avec le Bénin. Le technicien franco-allemand, ancien entraîneur du Gabon, du Nigeria, du Burkina Faso et du Niger, succède à Michel Dussuyer.

Publicité Lire la suite

L’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux va devoir très vite relancer le Bénin dans la course à la qualification pour la prochaine CAN en Côte d’Ivoire. En mars, le Bénin affrontera le Rwanda pour une double confrontation comptant pour les 4e et 5e journées des éliminatoires. Mal embarqué, le Bénin a presque hypothéqué ses chances de qualification dans le groupe L.

En effet, le Bénin n’a récolté aucun point lors des deux premières journées. Les Béninois ont lourdement perdu 3-1 à Dakar face au Sénégal et ont été aussi battus à domicile face au Mozambique (1-0). Deux échecs consécutifs qu’il va falloir très vite oublier pour redresser la barre.

Reconstruire un nouveau groupe

« On aura très peu de temps pour préparer cette double confrontation. Il est vrai qu’avec deux défaites d’entrée, l’équipe a un lourd handicap. Il s’agira maintenant de gagner le prochain match contre le Rwanda à Cotonou et après tout peut être encore possible », indique le nouveau sélectionneur des Guépards au micro de RFI. Et d’ajouter : « On y croit, mais ce n’est pas le seul objectif. On doit avant tout reconstruire un groupe qui a pris de l’âge. Il va falloir renouveler l’effectif. On veut redonner une image positive de ce football béninois qui le mérite. On va essayer de redonner de la discipline. »

En comparaison avec le Nigeria, Gernot Rohr sait qu’il n’aura pas un vivier très important de nouveaux joueurs. « C’est vrai qu’il n’y pas tellement de grands joueurs béninois dans les équipes européennes et sud-américaines, mais c’est un challenge. J’ai apprécié le sérieux des dirigeants et le championnat au Bénin a redémarré. Je crois qu’il y a un avenir », espère Gernot Rohr.

Retrouver les exploits de la CAN 2019

En 2019, le Bénin avait participé à la CAN en Égypte et était sorti pour la première fois en quatre participations de la phase de poules. En huitièmes, les joueurs béninois avaient éliminé le Maroc aux tirs au but, un exploit pour les coéquipiers de Stéphane Sessègnon, avant d’être battu par le Sénégal en quarts. Dans le passé, les Écureuils s’étaient inclinés lors de leurs cinq confrontations face aux Marocains. Auparavant, le Bénin n’avait jamais remporté le moindre match en 13 rencontres en phase finale d'une CAN.

Désormais surnommés les Guépards, les joueurs béninois ont à leur tête un homme d’expérience, capable de leur permettre de créer un nouvel exploit. Le Bénin se regroupera le 18 mars prochain. Gernot Rohr annoncera une première liste 15 jours avant ce regroupement. « J’avais battu deux fois le Bénin avec le Nigeria et j’avais trouvé cette nation très intéressante, avec beaucoup de fair-play », conclut le nouveau coach.

Propos de Gernot Rohr recueillis pas Victor Missistrano

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne