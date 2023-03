CAN U20: Sénégal, Tunisie, Gambie et Nigeria dans le dernier carré

Texte par : RFI Suivre

Après les quarts de finale qui ont eu lieu jeudi 2 et vendredi 3 mars, on connaît désormais le dernier carré. Les quatre demi-finalistes ont par la même occasion validé leur qualification pour le Mondial U20 qui aura lieu en Indonésie en mai et juin prochain. Le programme des demi-finales :Lundi 6 mars : Sénégal-Tunisie, au Suez Canal Stadium / Gambie-Nigeria, au Stade International du Caire