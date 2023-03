CHAN 2022: pas de sanction pour le Maroc

Le stade Nelson Mandela. © Pierre René-Worms/RFI

RFI

Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a conclu que « la Fédération Royale Marocaine de Football n'a pas été en mesure de voyager et de participer au CHAN en raison de circonstances totalement indépendantes de sa volonté ». Le Maroc, qui n'avait pas été autorisé à faire un vol direct vers Constantine depuis Rabat, ne s’était pas présenté lors de son premier match. « Après délibérations et examen des preuves, y compris un certain nombre de correspondances entre l'Algérie, le Maroc et la CAF, le jury disciplinaire a conclu que la Fédération Royale Marocaine de Football n'a pas été en mesure de voyager et de participer au CHAN en raison de circonstances totalement indépendantes de sa volonté, et en tant que tel aucune sanction de quelque nature que ce soit n'est imposée à la Fédération Royale Marocaine », peut-on lire sur le site internet de la CAF ce samedi 4 mars. Le jury disciplinaire de la CAF a rejetté la demande de dommages et intérêts de la Fédération Algérienne de Football.