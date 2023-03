Thomas Partey marque avec Arsenal

Le Ghanéen Thomas Partey. AFP - GIUSEPPE CACACE

Texte par : RFI Suivre

Menés 2-0 par Bournemouth, les Gunners ont inscrit trois buts en seconde période, dont le dernier dans la dernière minute du temps additionnel (90e+7), pour s'imposer 3-2 et reprendre 5 points d'avance en tête de la Premier League ce samedi 4 mars. Quelques minutes après le deuxième but de Bournemouth, Thomas Partey réduit la marque pour relancer Arsenal (62e). C’est son troisième but en Premier League cette saison.