Mohamed Salah et Liverpool étrillent Manchester United

Mohamed Salah. AFP - PAUL ELLIS

Texte par : RFI Suivre

Liverpool a remporté sa plus grosse victoire contre Manchester United (7-0), dimanche 5 mars, lors de la 26e journée de Premier League, confirmant son retour dans la course à la Ligue des champions. L’Egyptien Mohamed Salah a participé à la victoire des Reds en inscrivant un doublé. En marquant le 4ème et le 6e but de Liverpool, Salah devient le premier joueur de son club à marquer lors de six matchs consécutifs toutes compétitions confondues contre Manchester United.