CAN U20: le Sénégal écrase la Tunisie et se qualifie en finale

Les Lionceaux du Sénégal poursuivent leur parcours sans faute en Coupe d’Afrique des moins de 20 ans. En demi-finale ce lundi 06 mars, ils ont battu les Aiglons de la Tunisie (3-0). Ils attendent le vainqueur du match Nigeria-Gambie.

Le Sénégal continue d’impressionner dans cette édition 2023 de la CAN U20. En demi-finale, les Lionceaux n’ont fait qu’une bouchée de la Tunisie (3-0) grâce à un but de Pape Demba Diop et un doublé de Lamine Camara (17e, 52e). Une victoire qui confirme la force des Sénégalais, intenables depuis le début du tournoi. Les hommes de Malick Daff, avec une attaque de feu (12 buts), une défense de fer (aucun but encaissé) et un milieu aussi travailleur que joueur, écrasent tout sur leur passage.

Renforcée par quatre récents vainqueurs du CHAN avec l’équipe du Sénégal A’ et quatre expatriés, l’équipe des Lionceaux, qui n’a jamais remporté le titre, malgré trois finales lors des quatre dernières éditions, peut rêver du sacre cette fois. Il lui reste un match à gagner face au vainqueur de la deuxième demi-finale entre le Nigeria et la Gambie pour faire enfin comme les grands, sacrés il y a un peu plus d’un an lors de la CAN 2022.

