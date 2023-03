Football: pluie de questions après le décès sur la pelouse d'un joueur en Côte d'Ivoire

Mustapha Sylla, 21 ans, joueur du Racing Club d'Abidjan, est mort tragiquement ce dimanche 05 mars après avoir succombé à un malaise en plein match. Un décès qui interpelle sur la santé et le suivi des footballeurs en Côte d’Ivoire

On disputait la 13è minute de la rencontre du Championnat ivoirien entre le Racing Club d'Abidjan et le Sol FC. Mustapha Sylla est à hauteur de la ligne médiane. On le voit reculer sur ses appuis et s'affaisser d'un seul coup. Tout seul, sans qu'il n'y ait eu le moindre contact avec un autre joueur. Le jeune défenseur s'est écroulé sur la pelouse, les secouristes sont arrivés, et il a été transporté d'urgence dans un centre d'hospitalier alors que le match reprenait. Il n'a pas pu être réanimé.

« Notre défenseur Moustapha Sylla, est décédé ce soir (NDLR: dimanche soir) suite à un malaise sur la pelouse lors de la rencontre RCA vs Sol FC », indique un communiqué du club qui adresse ses condoléances à la famille du joueur. « Lors de son évacuation à l'hôpital, Moustapha est décédé. Il est arrivé au club en septembre dernier et n'avait que 21 ans », a confirmé à l'AFP, Logossina Cissé, le président du club. Un malaise ? Un arrêt cardiaque ?

Déjà un malaise au Mali…

Mustapha Sylla défenseur de 21 ans, était arrivé au Racing Club d'Abidjan en janvier dernier après avoir passé la dernière année au Mali avec le Djoliba de Bamako où il avait déjà fait un malaise cardiaque qui l'avait obligé à arrêter les entraînements en mai 2022. Le Racing Club d'Abidjan était-il au courant de ce premier épisode ? Le Djoliba a-t-il prévenu le club ivoirien même si Mustapha Sylla est arrivé libre de tout contrat en Côte d'Ivoire ? Quels examens médicaux a-t-il passés après son premier malaise et une fois engagé avec le Racing ?

Autant de questions qui restent en suspens et qui ont fait réagir l'icône du foot ivoirien Didier Drogba. « Trois décès de joueurs de la Ligue pro ivoirienne en moins de 4 ans. À quand les visites médicales obligatoires pour chaque joueur professionnel, prise de sang, ECG, tests d'efforts », réagit l’ancien international ivoirien sur Twitter.

Condoléances au football Ivoirien 🙏🏾

3 décès de joueurs de la ligue pro Ivoirienne en moins de 4 ans

A quand les visites médicales obligatoires pour chaque joueurs “” professionnels “”

Prise de sang, ECG, tests d’efforts??

A quand l’arrivée de la médecine sportive 🤷🏾‍♂️😌🇨🇮??? — Didier Drogba (@didierdrogba) March 6, 2023

