Éliminatoires CAN 2023: Stéphane Sessègnon toujours présent avec le Bénin

Le Béninois Stéphane Sessègnon lors de la CAN 2019. RFI/Pierre René-Worms

Texte par : RFI Suivre

Le nouveau sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé ce vendredi 10 mars la liste des joueurs retenus à l’occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023 face au Rwanda les 22 et 27 mars prochains. Le vétéran Stéphane Sèssègnon en fait partie ainsi que les cadres à Steve Mounié ou Jodel Dossou. Sessègnon, 38 ans, a commencé sa carrière internationale avec le Bénin en 2004. En cas de qualification, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain pourrait fêter deux décennies de foot avec les Béninois.