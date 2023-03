CAN U20: en finale, le Sénégal pour faire comme les «grands», la Gambie pour être grande

Le buteur gambien Adama Bojang et l'attaquant sénégalais Ibou Sané visent un premier trophée pour leur pays. © Photos cafonline/montage RFI

Texte par : Ndiasse Sambe

Samedi 11 mars, la finale de la CAN U20 sera un derby de l’Afrique de l’Ouest entre le Sénégal et la Gambie. Entre une équipe des Lionceaux programmée pour remporter le trophée, comme ses aînés de l’équipe A et A’, et une autre, les Young Scorpions, qui veut déjouer les pronostics.