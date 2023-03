CAN U20: le Sénégal triomphe en finale face à la Gambie

© Courtesy of CAF

Les Lionceaux de la Teranga ont remporté la finale de la CAN U20 en battant samedi 11 mars la Gambie deux buts à rien. C'est le premier titre du Sénégal dans la compétition après trois échecs en finale.

Le Sénégal est décidément la nation forte du continent africain. Après la CAN 2022 et le CHAN 2023, la CAN U20 prend, elle aussi, la direction de Dakar.

Le match, disputé dans le Stade international du Caire en Égypte, promettait d’être serré entre les deux meilleures défenses de la compétition. Mais l’attaque sénégalaise, la meilleure de cette édition, a fait plier la défense gambienne dès la 6e minute sur une tête de Mame Mor Faye, qui devançait le gardien adverse. Une ouverture du score qui venait concrétiser le bon début de match des Lionceaux de la Teranga.

En face, les hommes de Abdoulai Bojang peinaient à s'approcher des buts d'une équipe sénégalaise qui maîtrisait globalement les débats, solide autour de leur sentinelle, Mamadou Lamine Camara. C'est d'ailleurs ce dernier qui a fait le break à la 56e, de la tête lui aussi, suite à un corner.

Parcours sans faute pour le Sénégal

La Gambie, qui n'a pas cadré un seul tir lors de ce derby de l'Afrique de l'Ouest, jetait ensuite ses dernières forces dans la bataille sans jamais réellement mettre en déroute la défense sénégalaise.

Le Sénégal conclu en beauté un tournoi parfait qui l'a vu gagner toutes ses rencontres sans encaisser le moindre but. Les poulains de Malick Daf mettent fin à la malédiction après trois échecs en finale lors des quatre dernières éditions de la CAN U20.

