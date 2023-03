Football: quatre trophées en un an, où va s’arrêter le football sénégalais?

Avec la CAN U20 conquise ce samedi 11 mars par les Lionceaux, le Sénégal poursuit sa razzia inédite en Afrique avec quatre trophées en un an. Prochains défis, la CAN U 17 en avril et la CAN U23 en novembre 2023.

Un tir au but enfin gagnant et toutes les vannes qui s’ouvrent. En transformant son penalty lors de la série de tirs au but enfinale de la CAN 2022, Sadio Mané était certainement loin de se douter que ce tremblement de terre sur le foot sénégalais allait être suivi de belles répliques.

L’équipe A a fait sauter le verrou en s’adjugeant le trophée le plus convoité du foot africain et a impulsé une dynamique qui ne cesse de porter le Sénégal vers les plus hauts sommets du foot du continent. Si, en septembre 2022, la victoire la sélection des Lions à la CAN de beach soccer était « naturelle », avec la mainmise des hommes de Mamadou Diallo sur cette compétition (7 trophées en 11 éditions), les succès au CHAN et à la CAN U20 étaient loin d’être acquis. Et il est évident que la victoire à la CAN a changé la mentalité des joueurs sénégalais qui ne se contentent plus d’aller « le plus loin possible » mais d’aller « chercher la coupe ».

Le symbole Idrissa Gana Guèye

Le Sénégal n’avait qu’une demi-finale, perdue, à son palmarès avant le CHAN 2023. Et pourtant, les Lions locaux ont réussi l’exploit de s’imposer face à l’Algérie devant le public des Verts.

Samedi dernier, les Lionceaux, qui avaient perdu trois finales sur les quatre dernières éditions à la CAN U23, ont gagné leur premier trophée sans jamais trembler au cours de la compétition, avec notamment aucun but encaissé.

Le Sénégal connaît la recette du succès et ces dernières performances viennent récompenser une politique sportive, chez les jeunes, enclenchée il y a plus de 15 ans. « On ne peut pas être bon dans le football de haut niveau si on ne sème pas la bonne graine, si on ne la laisse pas pousser et germer », rappelle Mbaye Diouf Dia, actuel vice-président de la Fédération sénégalaise de football.

Le dirigeant, joint par RFI, a été l’un des acteurs principaux de la « révolution » du foot sénégalais avec un travail qui a porté ses fruits pendant les années où il dirigeait la Commission chargée du football des jeunes. « Le symbole de la réussite de cette politique, qu’on a lancé en 2007 après une grave crise du football sénégalais dont le championnat national était arrêté pendant deux ans, est Idrissa Gana Guèye [ex-joueur du PSG, aujourd’hui à Everton, NDLR]. Il a été le capitaine de l’équipe cadette qui s’est qualifiée pour sa première CAN, il a fait partie de la première équipe sénégalaise aux JO (Londres 2012), et il est aussi de la première à être championne d’Afrique ».

Des Lionceaux biberonnés dans les centres de formation comme Diambars ou Génération Foot, et par des entraîneurs qui bénéficient d'énormes moyens pour se former et bien préparer leur compétition. Preuve de la bonne santé de l'expertise locale : tous les trophées ont été conquis par des coaches sénégalais, Aliou Cissé (CAN), Mamadou Diallo (beach soccer), Pape Thiaw (CHAN), et Malick Daf (U20)

Des Espoirs renforcés par des internationaux

Aujourd’hui, le Sénégal ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et a déjà en ligne de mire la CAN U17, du 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie, et la CAN U23, du 02 au 26 novembre 2023 au Maroc.

Les moins de 17 ans n’ont participé qu’à deux Coupes d’Afrique et n’ont jamais franchi le premier tour. Pourtant, en Algérie, ils viseront le sacre, portés par le souffle de leurs ainés vainqueurs.

Pour les U23, il faudra d’abord se défaire du Mali lors du dernier tour qualificatif le 24 mars à Dakar et le 28 à Bamako. Pour cette rencontre décisive, les Espoirs pourraient même enregistrer les renforts d’internationaux comme Pape Matar Sarr (Tottenham), Ismail Jakobs (AS Monaco) ou Formose Mendy (Amiens). La qualification pour cette CAN, qui mène aux Jeux olympiques de Paris, en cas de place sur le podium, est une des priorités de la Fédération sénégalaise de football.

Pour ces prochaines joutes, « le Sénégal est hyper armé, assez outillé », estime Mbaye Diouf Dia, avec la voix qui transpire la sérénité.

Il n’y aura pas grand monde pour le contredire à l’allure où fonce le football sénégalais en Afrique.

